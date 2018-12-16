Расследование, которое ведут французские разведслужбы, не смогло установить причастность России к организации протестов, сотрясающих Францию уже целый месяц. Об этом сообщила Le Journal du Dimanche со ссылкой на источник в спецслужбах. Собеседник добавил, что это «неокончательные итоги».

Франция не нашла «русского следа» в протестах «желтых жилетов»

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Политика Политика Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.

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Политика Политика Бывшему советнику Макрона предъявили новые обвинения Бывшему советнику президента Франции Эммануэля Макрона Александру Беналля предъявили новые обвинения в связи с его действиями на первомайской демонстрации, пишет газета Parisien.

Армия и оружие Армия и оружие При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек

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Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.

Политика Политика WP узнала о подготовке Белого дома к приостановке работы правительства Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).