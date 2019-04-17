Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам РоссииURA.Ru 00:48
В Эстонию 23 апреля прибудут около 300 военнослужащих, пять танков и двадцать боевых машин пехоты из Франции. Об этом сообщили в пресс-службе французского посольства в прибалтийской республике. База военных расположится в 140 километрах от границы России.
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Комсомольская правда08:50
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