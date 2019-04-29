Политика

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против РоссииРБК вчера в 20:15

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
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Вопрос снятия санкций с России поднимут на общеевропейском уровне

РЕН ТВвчера в 22:12

Французские европарламентарии намерены обсудить снятие санкций с РФ

Известиявчера в 20:02

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

РБКвчера в 20:15

Во Франции выступили против антироссийских санкций

Газета.Ruвчера в 20:06

Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне

Московский Комсомолецвчера в 20:05

«Известия»: во Франции хотят обсудить вопрос снятия санкций с РФ на общеевропейском уровне

ТАССвчера в 19:44

В парламенте Франции хотят обсудить вопрос о снятии антироссийских санкций

Life.ruвчера в 20:52
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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 13:14
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Как алтайские города пытаются стать «умнее» и возможно ли это

Объем финансирования проекта в Алтайском крае еще не утвержден.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Авто

Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

Обновлено вчера в 23:57
Футбол

«Реал» потерпел поражение от «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Обновлено вчера в 23:17
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Теннис

Даниил Медведев: «Старался изо всех сил, но Тим был слишком силен»

Тактически соперник сыграл очень правильно. Я старался изо всех сил, но Тим был слишком силен.
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)

Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено вчера в 17:15
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию

Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Наука

Серебряные нанонити помогли создать прозрачные проводящие пленки

Электрическую проводимость обеспечивали серебряные нанонити, которые удалось вытянуть до значений соотношения длины к толщине 1000.
Обновлено 27 апреля в 09:49
Происшествия

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России

Обновлено вчера в 23:56
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Технологии

Названа важная составляющая успешного бизнеса

Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Армия и оружие

Южная Корея открывает для туристов Объединенную зону безопасности на границе с КНДР

Власти Республики Корея с 1 мая откроют туристам доступ в Объединенную зону безопасности в пункте Пханмунджом на границе с КНДР.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Энергетика

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено вчера в 19:19
Общество

За лесной пожар губернатор Колымы объявил чиновникам выговор

Про лишение чиновников премий на заседании губернатор не сказал ни слова, хотя очень любит применять подобную практику подстегивания подчиненных к исполнению своих обязанностей.
Обновлено вчера в 19:30
Экология

В лесах Забайкалья введен режим ЧС

Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
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Тьерри Мариани
Французский политик
Французский политик, бывший депутат от департамента Воклюз, бывший министр транспорта, в настоящее время депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, включающий страны СНГ, большинство стран Азии, Австралию и Океанию.
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