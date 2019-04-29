Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против РоссииРБК вчера в 20:15
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
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Париж поднимет вопрос отмены антироссийских санкций на общеевропейском уровне
Московский Комсомолецвчера в 20:05
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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МВД просит приоткрыть врачебную тайну
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