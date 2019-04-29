Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против РоссииРБК вчера в 20:15

Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.

Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России

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