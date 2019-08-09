Политика
Франция исключила присоединение США к «нормандскому формату»Росбалт вчера в 12:59
Официальный представитель МИД Франции прокомментировал предложение замглавы Госдепа США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о необходимости расширения «нормандского формата», в котором обсуждается проблема Донбасса.
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В МИД Франции отвергли идею присоединения США к нормандскому формату
Московский Комсомолецвчера в 12:30
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено вчера в 03:26
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Шотландец на седьмой минуте матча первого тура против «Ливерпуля» срезал мяч в собственные ворота, открыв счет в игре.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Космос
Марсоход NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы»
Марсоход NASA Curiosity в ходе своей миссии по изучению поверхности Марса обнаружил структуры, напоминающие статуи.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Космос
В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль
Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено 08 августа в 10:00
Здоровье
Британка заразила десятимесячную дочь герпесом через поцелуй
Обновлено в 00:17
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Авто
BMW вновь отзывает свои автомобили в России
В конце зимы текущего года компания уже отзывала более 28 тысяч своих автомобилей, которые были реализованы на рынке России.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля
Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Теннис
Серена Уильямс одолела Осаку в четвертьфинале турнира в Торонто
Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира категории Premier 5 в Торонто.
Обновлено вчера в 21:41
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 19-летнего жителя Индии в шар
Индиец страдает от загадочной болезни 12 лет, первые симптомы появились в 7 лет, но найти причину заболевания медики не смогли.
Обновлено вчера в 21:56
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Космос
Роскосмос запатентовал растворяющийся «спутник-самоубийцу»
Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала «спутник-самоубийцу» — аппарат, который будет самоликвидироваться по истечение срока службы.
Обновлено вчера в 20:50
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено вчера в 08:11
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
Geely Atlas остается самой продаваемой моделью бренда в России
Обновлено вчера в 09:13