Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает N-TV.DE со ссылкой на европейские дипломатические источники.

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