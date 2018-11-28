Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает N-TV.DE со ссылкой на европейские дипломатические источники.

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Армия и оружие На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400 Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» завершил испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщил РБК представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

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