Футбол

Франция — Уругвай 1:0
Sports.ru
15:56

Франция — Уругвай
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Стад де Франс»
Килиан Мбаппе
Флориан Товен
36′
Мамаду Сако
Преснел Кимпембе
46′
Оливье Жиру
52′
60′
Федерико Вальверде
Джорджиан Де Арраскаэта
Блез Матюиди
Стивен Нзонзи
63′
Танги Ндомбеле
Набиль Фекир
70′
74′
Лукас Торрейра
Хонатан Родригес
79′
Родриго Бентанкур
Оливье Жиру
Алассан Плеа
80′
82′
Бруно Мендес
Антуан Гризманн
90′+2′
Антуан Гризманн
Мусса Сиссоко
90′+3′
Форвард после столкновения неудачно упал на газон и повредил плечо. На 36-й минуте его заменил Флориан Товен. Ранее Неймар, еще один форвард «ПСЖ», получил травму в матче с Камеруном.
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