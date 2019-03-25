Футбол
Франция – Исландия: Мбаппе и Жиру выйдут с первых минутСоветский спорт 14:34
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
22
Курзава
6
Погба
7
Гризманн
13
Канте
10
Мбаппе
9
Жиру
14
Матюиди
1
Хадльдоурссон
2
Сайварссон
5
Ингасон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
18
Магнуссон
16
Сигурйонссон
17
Гуннарссон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
22
Гудмундссон
Исландия
Расстановка 5‑3‑2
В составе Франции с первых минут на поле выйдут нападающий Килиан Мбаппе и форвард Оливье Жиру.
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