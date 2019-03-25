Футбол

Франция – Исландия: Мбаппе и Жиру выйдут с первых минутСоветский спорт 14:34

Франция — Исландия
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Льорис
  
2
Павар
  
4
Варан
  
5
Умтити
  
22
Курзава
  
6
Погба
  
7
Гризманн
  
13
Канте
  
10
Мбаппе
  
9
Жиру
  
14
Матюиди
  
1
Хадльдоурссон
  
2
Сайварссон
  
5
Ингасон
  
14
Арнасон
  
6
Сигурдссон
  
18
Магнуссон
  
16
Сигурйонссон
  
17
Гуннарссон
  
8
Бьярнасон
  
10
Сигурдссон
  
22
Гудмундссон
  
Исландия
Расстановка 5‑3‑2
В составе Франции с первых минут на поле выйдут нападающий Килиан Мбаппе и форвард Оливье Жиру.
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