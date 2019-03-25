Франция – Исландия: Мбаппе и Жиру выйдут с первых минутСоветский спорт 14:34

В составе Франции с первых минут на поле выйдут нападающий Килиан Мбаппе и форвард Оливье Жиру.

Франция – Исландия: Мбаппе и Жиру выйдут с первых минут

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