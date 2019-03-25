Футбол

Франция — Исландия 2:0 (2-й тайм)Советский спорт 14:34

Франция — Исландия
2 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
В составе Франции с первых минут на поле выйдут нападающий Килиан Мбаппе и форвард Оливье Жиру.
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