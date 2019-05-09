Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПДRT на русском 04:35

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Соответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних связей.

Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

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