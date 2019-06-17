Футбол
Франческо Тотти уходит из «Ромы» спустя 30 лет. Прощальная конференцияЧемпионат вчера в 11:15
Франческо Тотти завершил карьеру в мае 2017 года, а уже в июле был назначен на пост одного из директоров «Ромы». Но эти два года он вряд ли будет вспоминать с теплотой – у Ческо не сложилось с руководством клуба, и, по его словам, он занимался совсем не тем, что хотел бы делать.
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Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы», сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Главные новости дня
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«Рома»: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе»
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