Футбол

Франческо Тотти уходит из «Ромы»Газета Metro 11:28

Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба. По словам Франческо, он готов вернуться в клуб, если в нём сменится владелец.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рома»: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе»

Sports.ru16:38

«Рома» выступила с заявлением по поводу ухода Тотти

Sport24.ru16:23

Тотти покинул «Рому» из-за конфликта с руководством

Советский спорт09:40

Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы», сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Главные новости дня

Еженедельник Футбол19:59

«Это как смерть». Эпоха ушла, громко хлопнув дверью

Soccer.ru14:48

«Американцы не хотят видеть римлян в клубе». Тотти покидает «Рому»

Спорт-Экспресс14:00

СМИ: Тотти может получить работу в «Сампдории»

Матч ТВ12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Игры

MY.GAMES поможет разработчикам в создании консольного ААА-шутера

Глобальный игровой бренд Mail.Ru Group — MY.GAMES — профинансирует разработку консольного ААА-шутера.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранили от полетов

Пилоты SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, прекратили пилотировать самолеты «Аэрофлота» по рекомендации медиков.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Общество

В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»

В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
Обновлено в 14:43
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

За участие в пикете в Петербурге задержали 16-летнего школьника

Задержанный юноша надеется, что скоро его выпустят. Леонид Ш. стал известен в 2018 году, когда создал профсоюз школьников.
Обновлено в 12:26
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Финансы

Россия сократила инвестиции в госдолг США

По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.
Обновлено в 17:08
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Кино

Готовится приквел «Голодных игр»

Обновлено в 11:25
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Происшествия

Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке

Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Футбол

Ургант назвал любимую команду РПЛ

Обновлено в 20:58
Общество

Алибасов воссоединился с семьей

Обновлено в 14:57
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Общество

Британских водителей предупредят о ежах на дороге

Обновлено в 20:36
Футбол

Сергей Прядкин: «Посмотрели варианты, которые позволят увеличить количество матчей»

Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей.
Обновлено в 17:00
Политика

Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции

Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное