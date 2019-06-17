Футбол
Франческо Тотти уходит из «Ромы»Газета Metro 11:28
Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба. По словам Франческо, он готов вернуться в клуб, если в нём сменится владелец.
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Игры
MY.GAMES поможет разработчикам в создании консольного ААА-шутера
Глобальный игровой бренд Mail.Ru Group — MY.GAMES — профинансирует разработку консольного ААА-шутера.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 отстранили от полетов
Пилоты SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, прекратили пилотировать самолеты «Аэрофлота» по рекомендации медиков.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено в 20:35
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Общество
В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
В 2019 году кинотеатр под открытым небом собрал более 30 тыс. зрителей.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия
За участие в пикете в Петербурге задержали 16-летнего школьника
Задержанный юноша надеется, что скоро его выпустят. Леонид Ш. стал известен в 2018 году, когда создал профсоюз школьников.
Обновлено в 12:26
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Финансы
Россия сократила инвестиции в госдолг США
По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Происшествия
Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке
Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Футбол
Ургант назвал любимую команду РПЛ
Обновлено в 20:58
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено в 14:57
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Общество
Британских водителей предупредят о ежах на дороге
Обновлено в 20:36
Футбол
Сергей Прядкин: «Посмотрели варианты, которые позволят увеличить количество матчей»
Смотрим варианты, которые позволили бы увеличить количество матчей.
Обновлено в 17:00
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49