Футбол

Франческо Тотти уходит из «Ромы»Газета Metro 11:28

Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба. По словам Франческо, он готов вернуться в клуб, если в нём сменится владелец.
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Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы», сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Главные новости дня

Еженедельник Футбол19:59

«Рома» выступила с заявлением по поводу ухода Тотти

Sport24.ru16:23

Тотти покинул «Рому» из-за конфликта с руководством

Советский спорт09:40

«Рома»: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе»

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«Это как смерть». Эпоха ушла, громко хлопнув дверью

Soccer.ru14:48

«Американцы не хотят видеть римлян в клубе». Тотти покидает «Рому»

Спорт-Экспресс14:00

СМИ: Тотти может получить работу в «Сампдории»

Матч ТВ12:58
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Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

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Бесплатные исследования на онкомаркеры прошли более 60 тысяч якутян

С 13 апреля по 31 мая бесплатные исследования на онкомаркеры прошли более 60 тысяч якутян.
Обновлено в 18:00
Политика

Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств

Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
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Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено в 19:51
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 21:09
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено в 20:05
Экономика

Назван главный способ сокращения курения

Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Интернет

Mail.ru Group запустила собственного голосового помощника «Маруся»

Компания Mail.ru Group запустила в тестовую версию собственного голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Певицу Рианну похвалили за фото со шрамами

Обновлено в 21:00
Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 11:59
Общество

Российские города с наибольшим количеством невест назвали эксперты

В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.
Обновлено в 22:17
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Футбол

Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»

Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено в 22:12
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено в 21:35
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика

Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Политика

Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму

На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Общество

На Ижевской, 25, могут построить центр с бассейном для подготовки водолазов

По данным "Ъ-Прикамье", на реконструкцию базы на Ижевской, 25, городские власти предложили направить 60 млн руб. На площадке планируется оборудовать теплые боксы, а также построить глубоководный бассейн для подготовки водолазов.
Обновлено в 12:34
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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