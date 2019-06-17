Футбол
Франческо Тотти окончательно покинет «Рому»News.ru 15 июня в 11:18
Легенда римского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти покинет должность директора клуба. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, это может произойти уже после 16 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы», сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Главные новости дня
Еженедельник Футболвчера в 19:59
«Рома»: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе»
Sports.ruвчера в 16:38
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Экономика
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР
В результате UC Rusal, которую недавно вывели из-под санкций США, и «Норникель» могут потерять 15–20% доналоговой прибыли (EBITDA), сказал РБК один авторов исследования, директор группы корпоративный рейтингов АКРА Максим Худалов.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям
Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге
По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.
Обновлено в 02:54
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Политика
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
Макрон не исключил встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже не исключил встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 7-летием с начала отношений
Известный юморист Гарик Харламов в социальной сети Instagram поздравил свою жену Кристину Асмус с 7-летием со дня старта их отношений.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся
Член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров заявил, что ретейлеры будут передавать продукты, чей срок годности в скором времени истекает, на благотворительность и в социальные учреждения.
Обновлено в 02:59
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
В России проведут эксперимент по маркировке шин
Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.
Обновлено в 02:42
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
МВД Украины закупит самолёты Ан-178 — Аваков
Министерство внутренних дел Украины закупит 13 самолётов Ан-178, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков во время выступления на Парижском авиасалоне в «Ле Бурже», сообщило 18 июня информационное агентство «УНН».
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
У «Голодных игр» появится приквел
Обновлено вчера в 17:13