Футбол
Франческо Тотти окончательно покинет «Рому»News.ru 11:18
Легенда римского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти покинет должность директора клуба. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, это может произойти уже после 16 июня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий
В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Авто
Автомобильные клоны из Китая
Обновлено в 08:33
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Наука
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Обновлено в 11:25
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Политика
NYT: США участили кибератаки на российские электросети
Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:12
Общество
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Экономика
Арендаторы расхватали магазины и офисы
В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
Обновлено в 02:52
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим футболистом сезона
Болельщики московского "Локомотива" признал полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды по итогам сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте "красно-зеленых".
Обновлено в 10:41
Политика
Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Технологии
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Политика
Президент Словакии Чапутова принесла присягу
Обновлено в 11:40
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:48
Футбол
Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера
Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Кино
Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2
За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье
Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге
Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18