Футбол

Франческо Тотти окончательно покинет «Рому»News.ru 11:18

Легенда римского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти покинет должность директора клуба. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, это может произойти уже после 16 июня.
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Тотти планирует покинуть «Рому»

Советский спорт06:32

Тотти: «Вскоре вы узнаете о моём решении»

Евро-футбол.ру13 июня в 13:17

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Матч ТВ10:29

Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

Бомбардир.ру10:20

СМИ: Тотти покинет «Рому» на следующей неделе

Спорт-Экспресс10:01

Тотти обсудит своё будущее в «Роме» с руководством клуба

Чемпионатвчера в 14:52

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Sportbox.RU10:29
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Авто

Автомобильные клоны из Китая

Обновлено в 08:33
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Авто

Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Наука

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Обновлено в 11:25
Происшествия

Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой

Обновлено вчера в 23:36
Политика

NYT: США участили кибератаки на российские электросети

Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:12
Общество

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Экономика

Арендаторы расхватали магазины и офисы

В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили на улице в США

Обновлено в 02:52
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

Обновлено в 11:57
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Обновлено в 06:08
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим футболистом сезона

Болельщики московского "Локомотива" признал полузащитника Антона Миранчука лучшим футболистом команды по итогам сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте "красно-зеленых".
Обновлено в 10:41
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Технологии

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Политика

Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Политика

Президент Словакии Чапутова принесла присягу

Обновлено в 11:40
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:48
Футбол

Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера

Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.
Обновлено в 10:40
Кино

Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2

За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье

Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге

Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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