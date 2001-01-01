Футбол

Франческо Тотти может покинуть «Рому»Еженедельник Футбол 06:54

Напомним, Тотти провел всю свою карьеру в римской команде (1992-2017 год). После он получил должность в «Роме» и стал помощником спортивного директора Мончи.
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Тотти планирует покинуть «Рому»

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СМИ: Тотти покинет «Рому» на следующей неделе

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Тотти: «Вскоре вы узнаете о моём решении»

Евро-футбол.ру13 июня в 13:17
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Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Транспорт

Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
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Происшествия

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Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено вчера в 10:33
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»

Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

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Экономика

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе студенческой конференции «Россия — ЕС» в Сколкове заявила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 09:17
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
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Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Здоровье

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Общество

Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Происшествия

Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

Обновлено в 10:16
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Авто

Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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