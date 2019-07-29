Лоран Блан отказался возглавить российский клуб "Зенит". Об этом утверждает французское издание France Football. Как стало известно, руководство "Зенита" обратилось к чемпиону мира 1998 года, с предложением возглавить российский клуб.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.

Армия и оружие Герой России напомнил призвавшему к военному вторжению в РФ журналисту о бегстве из Крыма Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой призвал с юмором относиться к высказываниям украинской стороны о военном вторжении на территорию РФ.

Общество Россияне выступили против электронных паспортов Большая часть россиян (60%) не готовы оформлять электронные паспорта, потому что опасаются сбоев в системе и базе данных.

Гаджеты Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Происшествия Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Политика Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.

Кино Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Политика Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.

Шоу-бизнес Юрий Назаров признался, что жил на две семьи Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Политика Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей» Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Единоборства Тело Дадашева не смогли отправить в Россию Тело российского боксера Максима Дадашева, умершего в США после полученных на ринге травм, не может быть отправлено в Россию из-за проволочек в оформлении документов.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Авто Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Футбол Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Происшествия Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.