Футбол

France Football: Блан отказался возглавить «Зенит»Bobsoccer 12:30

Лоран Блан отказался возглавить российский клуб "Зенит". Об этом утверждает французское издание France Football. Как стало известно, руководство "Зенита" обратилось к чемпиону мира 1998 года, с предложением возглавить российский клуб.
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СМИ: Блан отказался возглавить «Зенит»

Матч ТВ13:33

France Football: «Зенит» направлял запрос Блану. Он без работы с 2016-го

Sports.ru12:18

Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»

Чемпионат13:08

Источник: Блан отказал «Зениту»

Советский спорт12:46

France Football утверждает: Блан отказал «Зениту»

Спорт-Экспресс12:33

СМИ: Блан отказался стать главным тренером «Зенита»

РИА Новости12:24

France Football: Блан отказал «Зениту»

Sport.ru13:14
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Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей

На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
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В Италии самолет упал на автостраду

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Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.
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Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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В США готовятся начать добычу ископаемых из астероидов

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«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

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Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

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Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
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Армия и оружие

Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения

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Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ

Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
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В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
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В России предложили заблокировать BlaBlaCar

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
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