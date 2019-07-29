Футбол
France Football: Блан отказался возглавить «Зенит»Bobsoccer 12:30
Лоран Блан отказался возглавить российский клуб "Зенит". Об этом утверждает французское издание France Football. Как стало известно, руководство "Зенита" обратилось к чемпиону мира 1998 года, с предложением возглавить российский клуб.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Обновлено в 18:16
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Герой России напомнил призвавшему к военному вторжению в РФ журналисту о бегстве из Крыма
Председатель Президиума «Офицеров России», Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой призвал с юмором относиться к высказываниям украинской стороны о военном вторжении на территорию РФ.
Обновлено в 04:44
Общество
Россияне выступили против электронных паспортов
Большая часть россиян (60%) не готовы оформлять электронные паспорта, потому что опасаются сбоев в системе и базе данных.
Обновлено в 15:02
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
Обновлено в 18:20
Политика
Эксперт оценил политику Зеленского в отношении России
Эксперт полагает, что новый президент Украины предложил провести в стране референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, поскольку планировал проводить во власти другой подход.
Обновлено в 18:05
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено в 12:33
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
На Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Италии самолет упал на автостраду
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Юрий Назаров признался, что жил на две семьи
Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Единоборства
Тело Дадашева не смогли отправить в Россию
Тело российского боксера Максима Дадашева, умершего в США после полученных на ринге травм, не может быть отправлено в Россию из-за проволочек в оформлении документов.
Обновлено в 06:43
Космос
В США готовятся начать добычу ископаемых из астероидов
Обновлено в 07:38
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения
Обновлено в 12:36
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных
В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
Обновлено в 15:49
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44