Футбол
«Фрайбург» прервал серию «Баварии» из шести побед крядуProstoProSport 12:23
Встреча, прошедшая в субботу во Фрайбурге на «Шварцвальд-Штадионе», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на третьей минуте отличился Лукас Хелер, а у гостей – Роберт Левандовски. У «Баварии» прервалась серия из шести побед подряд. У мюнхенского клуба стало 61 очко.
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