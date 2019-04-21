Футбол
Фрайбург — Боруссия (Дортмунд) 0:4LiveSport.ru 19 апреля в 21:54
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Шварцвальд-Штадион»
|12′
Джейдон Санчо
|54′
Марко Ройс
|56′
Мариуш Вольф
Омер Топрак
Яник Хаберер
|59′
Флориан Нидерлехнер
Кристоф Дафернер
|66′
Майк Франтц
Джером Гондорф
|70′
|71′
Рафаэл Геррейру
Кристиан Пулишич
|79′
Марио Гетце
|80′
Марио Гетце
Пако Алькасер
Паскаль Штенцель
|86′
|87′
Пако Алькасер
Яник Хаберер
Марко Терраццино
|88′
|41%
|Владение мячом
|59%
|86%
|Процент точных передач
|89%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|5
|1
|Сейвы вратарём
|2
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|6
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Фрайбург
Расстановка 4‑4‑2
1
Шволов
15
Штенцель
31
Шлоттербек
23
Хайнц
30
Гюнтер
20
Гондорф
13
Терраццино
27
Хефлер
32
Грифо
39
Дафернер
11
Вальдшмидт
1
Бюрки
36
Топрак
33
Вайгль
16
Аканджи
4
Диалло
7
Санчо
28
Витцель
11
Ройс
6
Дилэйни
22
Пулишич
9
Алькасер
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
В предыдущем туре дортмундский коллектив был не без труда повержен «Майнц» (2:1). Прогноз Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,33.
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«Фрайбург» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч 30 тура чемпионата Германии 21 апреля 2019 года
LiveSport.ru19 апреля в 21:54
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