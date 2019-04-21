Фрайбург — Боруссия (Дортмунд) 0:4LiveSport.ru 19 апреля в 21:54

В предыдущем туре дортмундский коллектив был не без труда повержен «Майнц» (2:1). Прогноз Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,33.

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