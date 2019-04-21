Футбол

Фрайбург — Боруссия (Дортмунд) 0:4LiveSport.ru 19 апреля в 21:54

Фрайбург — Боруссия (Дортмунд)
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Шварцвальд-Штадион»
12′
Джейдон Санчо
54′
Марко Ройс
56′
Мариуш Вольф
Омер Топрак
Яник Хаберер
59′
Флориан Нидерлехнер
Кристоф Дафернер
66′
Майк Франтц
Джером Гондорф
70′
71′
Рафаэл Геррейру
Кристиан Пулишич
79′
Марио Гетце
80′
Марио Гетце
Пако Алькасер
Паскаль Штенцель
86′
87′
Пако Алькасер
Яник Хаберер
Марко Терраццино
88′
В предыдущем туре дортмундский коллектив был не без труда повержен «Майнц» (2:1). Прогноз Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,33.
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