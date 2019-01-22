Финансы

Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиямВедомости 08:04

На баланс Промсвязьбанка будет передана большая часть оборонных кредитов, выданных другими банками, их размер Минфин оценивал в 1 трлн руб. Первый транш таких кредитов банки должны передать до мая 2019 г. Создание специального банка под гособоронзаказ призвано защитить другие банки от санкций США.
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Промсвязьбанк подписал кредитные соглашения с предприятиями ОПК на 130 млрд рублей

Банки.ру10:15

Промсвязьбанк прокредитовал предприятия ОПК на 130 млрд руб

ПРАЙМ07:56

Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиям

Ведомости08:04

Промсвязьбанк подписал с предприятиями ОПК соглашения о кредитах на 130 млрд рублей

Интерфакс08:00

Медведев: работа «Промсвязьбанка» с ОПК и обычными клиентами повышает его устойчивость

ТАСС08:09
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Происшествия

Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва

Обновлено в 09:55
Политика

Путин и Абэ говорили более трех часов

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ заняли более трех часов, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

В пресс-службе Виторгана отказались комментировать драку с Богомоловым

В пресс-службе российского артиста Максима Виторгана отказались комментировать обильно обсуждаемый отечественной периодикой возможный конфликт актера с коллегой по цеху - режиссером и актером Константином Богомоловым.
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Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Обновлено в 08:14
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Больше 10 часов пробудет в аэропорту захваченный самолет Сургут-Москва

Компания «Аэрофлот» опубликовала на официальном сайте время стоянки самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 07:49
Происшествия

По факту захвата самолета Сургут-Москва возбуждено уголовное дело

По факту невооруженного захвата самолета, выполнявшего рейс Сургут-Москва, возбуждено уголовное дело об угоне воздушного средства, сопряженного с угрозой применения насилия.
Обновлено в 08:32
Авто

В России появится новый Mitsubishi L200

Компания Mitsubishi готовится представить на российском рынке обновленный пикап L200.
Обновлено в 09:39
Футбол

Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

«Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов».
Обновлено вчера в 11:42
Авто

Renault выводит на рынок другой Logan Crossover

Компания Renault презентовала ещё один кросс-вариант седана Logan. На сей раз новинку назвали Logan Crossover.
Обновлено в 09:05
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Обновлено в 09:17
Авто

Renault обновила ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный ситикар Twingo.
Обновлено в 06:38
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал через суд свыше 40 млн рублей

Обновлено в 10:18
Происшествия

Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга

Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск.
Обновлено в 02:43
Авто

Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
Общество

Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова

Обновлено в 10:08
Космос

Космонавты ОАЭ пройдут тренировки по выживанию в зимнем лесу

Семь экипажей космонавтов пройдут тренировки по зимнему выживанию в Подмосковье.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 05:14
Наука

В костях обнаружен новый тип кровеносных сосудов

Обновлено в 08:54
Авто

Volvo отзывает более 200 тыс. машин по всему миру

Компания Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру (из них 37 тыс. - в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно трещин в бензопроводе.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP‐адресов Amazon

Ведомство пришло к выводу, что содержащие порядка 2,7 миллиона уникальных сетевых адресов подсети не используются для работы заблокированного в России Telegram.
Обновлено в 04:14
Общество

Суд обязал телеведущего Киселева заплатить 2,5 млн архитектору

Телеведущий Дмитрий Киселев заплатит крымскому архитектору Владимиру Мазурину долг за строительство виллы в Коктебеле согласно решению Королевского суда Московской области.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Самаре людей эвакуировали из трамвая на затопленной кипятком улице

Спасателям пришлось эвакуировать пассажиров трамвая из-за подтопления горячей водой трамвайных путей в Кировском районе Самары, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 07:54
Происшествия

«Аэрофлот» отправил резервный самолет в Ханты-Мансийск

Напомним, сегодня была предпринята попытка угона самолета Boeing 737 "Аэрофлота", преступник требовал изменить курс самолета, на борту которого находились более 70 пассажиров.
Обновлено в 09:55
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 07:57
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Пётр Михайлович Фрадков
Российский экономист
Российский банкир и управленец, председатель Промсвязьбанка.
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