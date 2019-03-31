Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из РоссииИзвестия 12:46
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12». В статье разработка названа «летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали».
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Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Общество
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Политика
Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Общество
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Единоборства
Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Политика
ЦИК Украины подсчитал явку на выборах
Обновлено в 17:54
Экономика
Рынок страхования жизни в России показывает устойчивый рост
Российский рынок страхования жизни демонстрирует высокие темпы роста, заявили специалисты Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
Обновлено в 12:49
Футбол
Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Селтик» выиграл у «Рейнджерс» дерби «Старой фирмы»
Две команды из Глазго завершили свой очный матч со счетом 2:1. Победу на своем поле праздновали "кельты".
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Авто
Разновидности присадок для двигателя машины
Обновлено в 02:28
Экономика
Какие законы вступят в силу в РФ в апреле
Пенсионное обеспечение С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, повышение пенсий коснётся также инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сирот, членов семей погибших военных.
Обновлено вчера в 05:40
Космос
«Нибиру приближает Судный День»: На Дальний восток обрушилась снежная вьюга с громом и молнией
Обновлено в 18:53
Футбол
«Спартак» забил необычный гол с пенальти
Обновлено в 10:36
Происшествия
Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в ТиНАО
Обновлено в 05:38