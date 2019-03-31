Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из РоссииИзвестия 12:46

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12». В статье разработка названа «летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Летающий кошмар»: в США испугались нового российского дрона

Газета.Ru15:56

Новое российское оружие на Западе окрестили «летающим кошмаром»

URA.Ru11:20

Эксперт объяснил, почему беспилотник с карабином «Вепрь» из РФ испугал Запад

ФАН13:00

Foxtrot Alpha рассказал о «летающем кошмаре» из России

РИА Новости12:16

Запад назвал новое оружие России «летающим кошмаром»

РЕН ТВ10:23

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Взгляд.ру10:03

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Российская газета09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга

Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Спорт

Авербух: все старались помочь Медведевой

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Общество

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
Политика

Владимир Зеленский ждет второго

Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Экономика

Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами

Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Общество

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Экономика

Столичный малый бизнес теряет привлекательность

Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Политика

Президент Алжира собирается объявить об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Политика

ЦИК Украины подсчитал явку на выборах

Обновлено в 17:54
Экономика

Рынок страхования жизни в России показывает устойчивый рост

Российский рынок страхования жизни демонстрирует высокие темпы роста, заявили специалисты Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.
Обновлено в 12:49
Футбол

Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Российская туристка погибла в ДТП на Бали

На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Футбол

«Селтик» выиграл у «Рейнджерс» дерби «Старой фирмы»

Две команды из Глазго завершили свой очный матч со счетом 2:1. Победу на своем поле праздновали "кельты".
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Авто

Разновидности присадок для двигателя машины

Обновлено в 02:28
Политика

Президент Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию

Обновлено в 18:00
Экономика

Какие законы вступят в силу в РФ в апреле

Пенсионное обеспечение С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, повышение пенсий коснётся также инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сирот, членов семей погибших военных.
Обновлено вчера в 05:40
Космос

«Нибиру приближает Судный День»: На Дальний восток обрушилась снежная вьюга с громом и молнией

Обновлено в 18:53
Футбол

«Спартак» забил необычный гол с пенальти

Обновлено в 10:36
Происшествия

Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в ТиНАО

Обновлено в 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное