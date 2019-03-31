Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из РоссииИзвестия 12:46

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12». В статье разработка названа «летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали».
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«Летающий кошмар»: в США испугались нового российского дрона

Газета.Ru15:56

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Российская газета09:40

Эксперт объяснил, почему беспилотник с карабином «Вепрь» из РФ испугал Запад

ФАН13:00

Новое российское оружие на Западе окрестили «летающим кошмаром»

URA.Ru11:20

Запад назвал новое оружие России «летающим кошмаром»

РЕН ТВ10:23

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Взгляд.ру10:03

Foxtrot Alpha рассказал о «летающем кошмаре» из России

РИА Новости12:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
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Политика

Зеленский назвал «шагом к победе» результаты экзит-полов

Обновлено в 13:50
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Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Представитель МАК направится на место гибели Филёвой в Германии

Уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.
Обновлено в 15:33
Политика

Порошенко сравнил себя с Путиным, а Зеленского — с Петросяном

Президенту Украины придется разговаривать с российским лидером, и этим лидером является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин», написал на своей странице в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 14:19
Автоспорт

Даниил Квят: «Уик-энд был не самым удачным, но мы извлекли урок»

Обновлено в 15:45
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Происшествия

В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн

Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11
Политика

ЦИК Украины признал выборы состоявшимися

Обновлено в 16:22
Политика

Петиция против брексита собрала 6 млн подписей

Парламентскую петицию об отмене брексита в Великобритании подписали 6 млн раз.
Обновлено в 13:18
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 14:36
Футбол

Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Соловьев заявил о готовности России потопить корабли США

Соловьев рассказал, в каком случае Россия потопит корабли США.
Обновлено в 15:34
Хоккей

Черных покинул «Енисей» после 15 лет в клубе

Черных выступал за «Енисей» с 2004 года. Вместе с красноярцами он трижды выигрывал чемпионат России.
Обновлено в 16:16
Наука

Впервые арктического ламбеозавра нашли на северном склоне Аляски

Обновлено вчера в 12:32
Спорт

Светлана Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России в Тюмени

Обновлено в 05:04
Футбол

Клаудио Раньери: «Никогда не жалел о том, что возглавил „Рому“»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подвел итоги разгромного поражения от «Наполи» (1:4) в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 14:40
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Наука

Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов

Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Наука

Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря

Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией

Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено в 02:18
Хоккей

Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский

Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
Общество

В ПФР назвали средний размер социальной пенсии после индексации

Средний размер социальной пенсии в России после повышения 1 апреля на 2% вырастет до 9266 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено 29 марта в 08:43
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерс» (3:0) и повторил достижение партнёра по команде Хенрика Лундквиста по количеству шатаутов в дебютном сезоне в составе «рейнджеров».
Обновлено в 16:10
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Экономика

Как трудовые мигранты из Киргизии осваивают Россию

В "тени" находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 16:18
Политика

Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве

В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Здоровье

Чем опасен гематоген?

Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16
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