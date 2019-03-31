Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из РоссииИзвестия 12:46
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12». В статье разработка названа «летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали».
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Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский назвал «шагом к победе» результаты экзит-полов
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Представитель МАК направится на место гибели Филёвой в Германии
Уполномоченный представитель Межгосударственного авиационного комитета направится в Германию на место авиакатастрофы, в которой погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филёва.
Обновлено в 15:33
Политика
Порошенко сравнил себя с Путиным, а Зеленского — с Петросяном
Президенту Украины придется разговаривать с российским лидером, и этим лидером является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин», написал на своей странице в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн
Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11
Политика
ЦИК Украины признал выборы состоявшимися
Обновлено в 16:22
Политика
Петиция против брексита собрала 6 млн подписей
Парламентскую петицию об отмене брексита в Великобритании подписали 6 млн раз.
Обновлено в 13:18
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено в 14:36
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Соловьев заявил о готовности России потопить корабли США
Соловьев рассказал, в каком случае Россия потопит корабли США.
Обновлено в 15:34
Хоккей
Черных покинул «Енисей» после 15 лет в клубе
Черных выступал за «Енисей» с 2004 года. Вместе с красноярцами он трижды выигрывал чемпионат России.
Обновлено в 16:16
Наука
Впервые арктического ламбеозавра нашли на северном склоне Аляски
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Клаудио Раньери: «Никогда не жалел о том, что возглавил „Рому“»
Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери подвел итоги разгромного поражения от «Наполи» (1:4) в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 14:40
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Наука
Эксперимент по темной материи не находит никаких признаков аксионов
Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
Обновлено 29 марта в 00:33
Наука
Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря
Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией
Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено в 02:18
Хоккей
Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский
Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
Общество
В ПФР назвали средний размер социальной пенсии после индексации
Средний размер социальной пенсии в России после повышения 1 апреля на 2% вырастет до 9266 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено 29 марта в 08:43
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Георгиев повторил достижение Лундквиста
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерс» (3:0) и повторил достижение партнёра по команде Хенрика Лундквиста по количеству шатаутов в дебютном сезоне в составе «рейнджеров».
Обновлено в 16:10
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Экономика
Как трудовые мигранты из Киргизии осваивают Россию
В "тени" находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 16:18
Политика
Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве
В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Здоровье
Чем опасен гематоген?
Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16