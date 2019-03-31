Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из РоссииИзвестия 12:46

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12». В статье разработка названа «летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали».
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В США испугались нового российского дрона

Газета.Ru13:06

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Российская газета09:40

«Летающий кошмар»: На Западе испугались российского беспилотника с дробовиком

Царьград11:24

Новое российское оружие на Западе окрестили «летающим кошмаром»

URA.Ru11:20

Запад назвал новое оружие России «летающим кошмаром»

РЕН ТВ10:23

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Взгляд.ру10:03

Foxtrot Alpha рассказал о «летающем кошмаре» из России

РИА Новости12:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Футбол

Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»

В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев.
Обновлено в 13:53
Политика

Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам

В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Авто

Ford завершит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max в июне

Сегодня было уточнено, что в июне текущего года на немецком заводе в Саарлуи прекратиться выпуск данных авто.
Обновлено в 13:48
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Футбол

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»

Обновлено в 09:41
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Политика

Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о возвращении морозов

Со 2 апреля к столичному региону подойдет мощный антициклон.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга

Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика

Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве

В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Футбол

«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
Обновлено в 14:01
Политика

МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.
Обновлено в 15:09
Политика

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации

Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Певица Натали празднует свое 45-летие

Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Авто

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей.
Обновлено в 10:39
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Происшествия

В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено в 12:40
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:42
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Авто

В сеть попали рендеры нового кроссовера Genesis GV80

Рендеры были сделаны на основе опубликованных недавно шпионских снимков нового кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 00:10
Авто

В Сети появились рендеры Lada Vesta Roadster

Независимые художники опубликовали в Сети свои последние разработки в области дизайна отечественной модели Lada Vesta.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
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