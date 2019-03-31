Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из РоссииИзвестия 12:46
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12». В статье разработка названа «летающим кошмаром, о существовании которого вы даже не знали».
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Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Футбол
Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи»
В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев.
Обновлено в 13:53
Политика
Штаб Тимошенко заявил о ее выходе во второй тур вопреки экзитполам
В ходе брифинга, который прошел в штабе Тимошенко, ее представитель Сергей Соболев заявил, что по результатам их подсчета 27% получил Владимир Зеленский, 20,9% — Тимошенко, а 17,5% — Петр Порошенко.
Обновлено в 13:29
Авто
Ford завершит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max в июне
Сегодня было уточнено, что в июне текущего года на немецком заводе в Саарлуи прекратиться выпуск данных авто.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»
Обновлено в 09:41
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о возвращении морозов
Со 2 апреля к столичному региону подойдет мощный антициклон.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика
Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве
В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Футбол
Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Футбол
«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
Обновлено в 14:01
Политика
МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах
Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.
Обновлено в 15:09
Политика
«Открытая Россия» объявила о самоликвидации
Общественное движение «Открытая Россия» объявило о своей ликвидации.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Певица Натали празднует свое 45-летие
Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Авто
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже
Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей.
Обновлено в 10:39
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Происшествия
В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено в 12:40
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на Украине
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:42
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Авто
В сеть попали рендеры нового кроссовера Genesis GV80
Рендеры были сделаны на основе опубликованных недавно шпионских снимков нового кроссовера Genesis GV80.
Обновлено в 00:10
Авто
В Сети появились рендеры Lada Vesta Roadster
Независимые художники опубликовали в Сети свои последние разработки в области дизайна отечественной модели Lada Vesta.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16