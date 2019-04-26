Футбол
Фотоновости Тулы: Как «зажигали» в Туле «Арсенал», «Спартак» и фанатыТульская пресса 07:45
В Туле в рамках 25-го тура РПЛ накануне сыграли "Арсенал" и "Спартак". Матч, по данным пресс-службы ПФК "Арсенал" посетили 18347 человек. Победа осталась за тульскими оружейниками, разгромившими "Спартак" 3:0.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика
В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии.
Обновлено в 11:13
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
Экономика
Илону Маску вновь разрешили отложить урегулирование конфликта с SEC - до 30 апреля - СМИ
Федеральный судья в Нью-Йорке Элисон Нейтан в пятницу дала новую отсрочку — до 30 апреля — для урегулирования разногласий между гендиректором Tesla Илоном Маском и биржевым регулятором США (SEC), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на решение суда.
Обновлено в 15:13
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика
В МИД РФ назвали приговор Бутиной в США политически ангажированным
Приговор Марии Бутиной Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.
Обновлено в 15:07
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком
Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 10:38
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года
Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года. На счету футболиста 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола.
Обновлено в 06:16
Общество
«Дачную амнистию» продлят до 2022 года
Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 07:30
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Политика
Си Цзиньпин: Китай не стремится к торговому профициту
"Китай не стремится к торговому профициту, мы хотим импортировать больше конкурентоспособных, качественных сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров и услуг", - сказал Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады
Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:33
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Врачи назвали главные причины артроза
Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12