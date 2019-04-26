Футбол

Фотоновости Тулы: Как «зажигали» в Туле «Арсенал», «Спартак» и фанатыТульская пресса 07:45

В Туле в рамках 25-го тура РПЛ накануне сыграли "Арсенал" и "Спартак". Матч, по данным пресс-службы ПФК "Арсенал" посетили 18347 человек. Победа осталась за тульскими оружейниками, разгромившими "Спартак" 3:0.
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Купленный матч! «Спартак» заплатил «Арсеналу», чтобы больше трёх не забивали: как фанаты отреагировали на разгром в Туле

Евро-футбол.ру12:23

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

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Букмекеры оценили шансы «Спартака» не попасть в топ-5 по итогам чемпионата

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Фарфан-тюльпан, два лица «Краснодара», Широков vs Хохлов, еще раз Сухарян и бывший «трамвай» Мирзов. 5 вопросов по итогам тура

Матч ТВ02:00

Портянский про матч «Арсенала» со «Спартаком»: третий гол, забитый Мирзовым с пенальти, стал последним гвоздем в крышку коробки с неким подозрительным мясным продуктом

Тульские новости10:37

Горлопаны на трибуне и взгляд Кононова. Яркие фото разгрома «Спартака»

Чемпионат02:30

«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 15:23
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Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:55
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Под Калининградом развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» развернут в Калининградской области. Об этом сообщили Главном штабе ВМФ РФ.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика

В Нальчике задержан местный житель, который планировал теракт по указанию из Сирии.
Обновлено в 11:13
Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT рассказал, как в регионе будут отмечать пять лет со дня образования ЛНР.
Обновлено в 16:59
Экономика

Илону Маску вновь разрешили отложить урегулирование конфликта с SEC - до 30 апреля - СМИ

Федеральный судья в Нью-Йорке Элисон Нейтан в пятницу дала новую отсрочку — до 30 апреля — для урегулирования разногласий между гендиректором Tesla Илоном Маском и биржевым регулятором США (SEC), сообщило агентство Блумберг со ссылкой на решение суда.
Обновлено в 15:13
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
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Политика

В МИД РФ назвали приговор Бутиной в США политически ангажированным

Приговор Марии Бутиной Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.
Обновлено в 15:07
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина рассказала о многолетней борьбе с раком

Актриса театра и кино Кристина Кузьмина впервые публично рассказала о своей борьбе с раком.
Обновлено в 10:38
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года. На счету футболиста 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола.
Обновлено в 06:16
Общество

«Дачную амнистию» продлят до 2022 года

Срок окончания «дачной амнистии» предложили продлить на три года — до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 07:30
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено в 15:10
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Обновлено в 11:32
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Политика

Си Цзиньпин: Китай не стремится к торговому профициту

"Китай не стремится к торговому профициту, мы хотим импортировать больше конкурентоспособных, качественных сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров и услуг", - сказал Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

США отказали в визе российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено в 10:02
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Политика

В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады

Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:33
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

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На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой

Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Политика

Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один

«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Здоровье

Врачи назвали главные причины артроза

Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
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