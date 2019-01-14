Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
РИА Новости
06:29

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
РИА Новости06:29

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Снимок яйца установил рекорд в Instagram

Коммерсантъ04:34

Нашлось десятое? Одинокое яйцо в «Инстаграме» побило мировой рекорд по лайкам

Вести.Ru06:44

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

РИА Новости06:29

Фото куриного яйца побило мировой рекорд по лайкам в Instagram

РБК04:51

Назван самый популярный пост в Instagram

ТВ Центр07:28

Фотография куриного яйца стала самой популярной в Instagram

ТАСС04:33

Десятое яйцо. Назван пост в Instagram с самым большим количеством лайков

Life.ru04:54
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Происшествия

Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа

Обновлено в 01:26
Политика

Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору

У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Обновлено в 07:59
Происшествия

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 в Иране

В интернете появилась видеозапись с места крушения грузового Boeing 707 под Тегераном.
Обновлено в 04:14
Политика

Лукашенко призвал покончить с «недоразумением» в Донбассе

Президент Белоруссии объяснил, что он заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта и по личным причинам.
Обновлено в 06:26
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Общество

В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров

Обновлено в 06:58
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Авто

АЕБ надеется на рост российского авторынка, но 2019 год будет трудным

Как напоминает РБК, впервые за последние несколько лет российский рынок легковых машин показал рост в 2017 году: тогда было продано 1,6 млн автомобилей (на 11,9% больше, чем в 2016-м).
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Семья Маргариты Тереховой попросила помощи в лечении актрисы

Обновлено в 06:12
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры

Обновлено в 06:36
Политика

СМИ: Порошенко решил уволить главу администрации, сомневающегося в его победе на выборах

Глава администрации президента Украины Игорь Райнин оказался на грани увольнения после своих слов о том, что не верит в победу Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.
Обновлено в 07:59
Технологии

Трудовые резервы: как чиновники создают российский аналог LinkedIn

В 2019 году должна начаться работа над созданием на базе ресурса «Работа в России» платформы для поиска работы и подбора персонала, говорится в плане мероприятий федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпрограммы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК).
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки

Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге

В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев

В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

«Газпром» и Петербург подписали Договор о сотрудничестве

В Смольном прошла торжественная церемония подписания Договора о сотрудничестве Петербурга и "Газпрома" на 2019-2021 года.
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Анонс смартфонов Samsung новой серии Galaxy M намечен на 28 января

На сайте интернет-площадки Amazon появились тизер-изображения, говорящие о том, что в конце текущего месяца состоится официальная презентация смартфонов Samsung новой серии Galaxy M. О разработке аппаратов Galaxy M мы уже неоднократно сообщали.
Обновлено в 08:22
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Бывшего сенатора-взяточника избили в российской колонии

Обновлено в 02:33
Происшествия

Медведев потребовал проанализировать нормы о газоснабжении домов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов в свете последних инцидентов в Шахтах и Магнитогорске.
Обновлено в 06:24
Экономика

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
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