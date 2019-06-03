Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в СетьGazeta.SPb 06:41

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре.
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с чего всё началось

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.
StarHit.ru01:00

Подробнее о событии

Максим Галкин: «Никаких особняков на Кипре у меня нет»

Суть событий09:10

Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве дома на Кипре

РИА Новости06:29

Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России

Дни.ру05:24

Публике показали замок Пугачевой и Галкина на Кипре

URA.Ru02:58

Алла Пугачева и Максим Галкин «отгрохали» роскошный особняк на Кипре

7Дней.ру03:00

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство трехэтажного коттеджа на Кипре

Телепрограмма01:29

Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. ФОТО

StarHit.ru01:00
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Футбол

Виталий Устинов покинул «Рубин»

Обновлено в 08:15
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Баскетбол

Тимма пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Форвард БК «Химки» Янис Тимма не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено в 07:57
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Авто

Продажи праворульных машин в России выросли на 3,6%

Обновлено в 09:44
Общество

Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе

Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07
Баскетбол

Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт»

«Думаю, что когда мы дошли до решающей стадии, проявилась наша чемпионская ДНК», – приводит слова Карри ESPN.
Обновлено в 03:17
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Обновлено в 03:42
Экономика

Как повышение НДС повлияло на бизнес

Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Общество

В Сибири студентам вуза из-за высокой успеваемости снизили стипендии

По информации местных СМИ, снижение стипендий связано с тем, что число первокурсников выросло на 400 человек, однако представители вуза объяснили ситуацию высоким уровнем успеваемости всех учащихся.
Обновлено в 08:56
Политика

Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.
Обновлено в 09:40
Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Политика

В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 01:20
Экономика

Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля

С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее.
Обновлено в 09:38
Общество

Певицу Шакиру вызвали в испанский суд

Певица из Колумбии Шакира 6 июня вызвана в испанский суд для дачи показаний.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Экономика

Facebook обсуждает создание цифровой валюты с американским регулятором

Ранее сообщалось, что компания хочет создать систему цифровых платежей GlobalCoin Компания Facebook начала обсуждение возможности создания собственной цифровой валюты с регулятором американского рынка деривативов – комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC).
Обновлено в 08:00
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Обновлено в 08:45
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики

Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
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Алла Пугачёва
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Максим Галкин
Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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