Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в СетьGazeta.SPb 06:41
Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. Особняк в три этажа и площадью 600 квадратных метров размещен на побережье Средиземного моря в Лимасоле на Кипре.
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с чего всё началось
Построив замок для Примадонны в подмосковье, Максим Галкин принялся покорять другие страны. У звездной пары почти готов дом на Кипре и сейчас супруги оформляют все необходимые документы.StarHit.ru01:00
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Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Баскетбол
Тимма пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА
Форвард БК «Химки» Янис Тимма не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено в 07:57
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Авто
Продажи праворульных машин в России выросли на 3,6%
Обновлено в 09:44
Общество
Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе
Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07
Баскетбол
Стефен Карри: в финале проявилась чемпионская ДНК «Голден Стэйт»
«Думаю, что когда мы дошли до решающей стадии, проявилась наша чемпионская ДНК», – приводит слова Карри ESPN.
Обновлено в 03:17
Экономика
Как повышение НДС повлияло на бизнес
Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Общество
В Сибири студентам вуза из-за высокой успеваемости снизили стипендии
По информации местных СМИ, снижение стипендий связано с тем, что число первокурсников выросло на 400 человек, однако представители вуза объяснили ситуацию высоким уровнем успеваемости всех учащихся.
Обновлено в 08:56
Политика
Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины
Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.
Обновлено в 09:40
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
Экономика
Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля
С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее.
Обновлено в 09:38
Общество
Певицу Шакиру вызвали в испанский суд
Певица из Колумбии Шакира 6 июня вызвана в испанский суд для дачи показаний.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Экономика
Facebook обсуждает создание цифровой валюты с американским регулятором
Ранее сообщалось, что компания хочет создать систему цифровых платежей GlobalCoin Компания Facebook начала обсуждение возможности создания собственной цифровой валюты с регулятором американского рынка деривативов – комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC).
Обновлено в 08:00
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19