Общество
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
РИА Новости06:29
Оценить
113 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров
В России хотят ввести автомобильные номера зеленого цвета — такие знаки появятся у электромобилей, чтобы подчеркнуть их экологичность.
Обновлено в 06:58
Общество
Россияне впервые за долгое время сократили расходы на Новый год
Расходы россиян на празднование Нового года сократились впервые за долгое время. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 06:14
Общество
ОНФ проконтролирует соблюдение новых СанПиНов в школьных столовых
Общероссийский народный фронт будет держать на особом контроле ситуацию с детским питанием в школах и проконтролирует его качество после введения новых СанПиНов, сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на руководителя исполкома Михаила Развожаева.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Собянин провел технический пуск участка метро «Саларьево-Коммунарка»
Обновлено в 06:49
Общество
В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление
Обновлено в 04:09
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за снегопада и метели.
Обновлено вчера в 11:09
Религия
В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби
Главное управление МЧС по Москве напомнило основные правила, которые помогут избежать переохлаждения при крещенских купаниях, подчеркнув, что опасно находиться в проруби дольше минуты.
Обновлено в 03:50
Транспорт
Мини-указатели появятся на 37 улицах Москвы
Обновлено в 04:20
Общество
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расизм
Первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории, которую он ранее возглавлял, за высказывания относительно интеллектуальных способностей разных рас.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
На улицах Москвы начали демонтировать новогодние конструкции
Демонтаж праздничных конструкций, которыми была украшена Москва к Новому году и Рождеству, начался в столице в понедельник, большинство декоративных элементов будут демонтированы до 20 января, а полюбившиеся украшения, такие, например, как "Звездное небо" на Никольской улице, останутся до конца зимы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Оскандалившийся владимирский замгубернатора помоет полы в больнице
Решение о проведении субботника было принято после того, как в регионе разразился скандал вокруг заявления Марины Чекуновой, которая посоветовала медработникам помыть полы.
Обновлено в 06:16
Транспорт
В ЦОДД призвали автомобилистов пересесть на метро
Столичные власти призвали водителей к осторожности на дорогах из-за снегопада. Об этом сообщается в твиттере транспортного комплекса города.
Обновлено в 01:55
Общество
Глава Башкортостана захотел слез мэра Казани
Обновлено в 07:00
Общество
В Петербурге горожане распределят 90 млн бюджетных рублей
На каждый из шести районов-победителей будет выделено по 15 млн рублей, которые будут распределены в соответствии с мнением петербуржцев.
Обновлено в 06:47
Общество
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за переливание зараженной донорской крови
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную и административную ответственности за несоблюдение правил безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровья или смерть, сообщили в секретариате Яровой.
Обновлено в 07:08