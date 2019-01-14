Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.

Общество Общество В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров В России хотят ввести автомобильные номера зеленого цвета — такие знаки появятся у электромобилей, чтобы подчеркнуть их экологичность.

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Общество Общество В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление

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Здоровье Здоровье Оскандалившийся владимирский замгубернатора помоет полы в больнице Решение о проведении субботника было принято после того, как в регионе разразился скандал вокруг заявления Марины Чекуновой, которая посоветовала медработникам помыть полы.

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