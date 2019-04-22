Футбол
«Фото сфабриковано»: что не так со снимками драки Кокорина. LIVEГазета.Ru 06:01
18:10 Адвокат продолжает: «Куропаткин сидит на коленях у Кокорина», на снимке он пытается сесть. «Кокорины, Куропаткин, Григорян и Протасовицкий показывают приемы борьбы и ударной техники» - на снимках этого нет.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
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Экономика
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Обновлено в 11:10
Здоровье
На Урале в семье донбасских беженцев родился 13-й ребенок
В семье беженцев с Донбасса, проживающих в Свердловской области, родился 13-й ребенок. Об этом «URA.RU» сообщили знакомые семьи.
Обновлено в 04:30
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
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Авто
В России представлен новый Range Rover Evoque
Первая официальная презентация новинки состоялась в Москве. Дебют нового Range Rover Evoque прошел в необычном формате.
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Энергетика
«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам
Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
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Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток
Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
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Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 11:26
Политика
Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку
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Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы
Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
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Обновлено в 06:38
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Наука
Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками
Сила магнитного поля Земли резко меняется каждые десять лет из-за существования внутри ядра планеты особых турбулентных волн, "взбалтывающих" его материю при достижении границы с мантией.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38
Происшествия
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Напомним, 22 апреля на Филиппинах произошло первое землетрясение, его магнитуда была примерно 6,3. В результате землетрясения погибли 15 человек.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
Соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приведено в высшую степень боевой готовности и на штатной военной технике выдвинулись в район погрузки на вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Обновлено в 06:32
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В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
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Обновлено в 05:24
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
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В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37