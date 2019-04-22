Футбол

«Фото сфабриковано»: что не так со снимками драки Кокорина. LIVEГазета.Ru 06:01

18:10 Адвокат продолжает: «Куропаткин сидит на коленях у Кокорина», на снимке он пытается сесть. «Кокорины, Куропаткин, Григорян и Протасовицкий показывают приемы борьбы и ударной техники» - на снимках этого нет.
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«Фото сфабриковано»: что не так со снимками драки Кокорина. LIVE

Газета.Ru06:01
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
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Экономика

Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

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Здоровье

На Урале в семье донбасских беженцев родился 13-й ребенок

В семье беженцев с Донбасса, проживающих в Свердловской области, родился 13-й ребенок. Об этом «URA.RU» сообщили знакомые семьи.
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Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Футбол

Эксперты: Конфликт с участием Кокорина и Мамаева спровоцировал Пак

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Авто

В России представлен новый Range Rover Evoque

Первая официальная презентация новинки состоялась в Москве. Дебют нового Range Rover Evoque прошел в необычном формате.
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Энергетика

«Нафтогаз» согласился снизить цену газа украинцам

Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный кабинетом уровень, то цена для населения останется на этом уровне.
Обновлено в 06:11
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток

Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
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Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

Обновлено в 11:26
Политика

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль ушел в отставку

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль решил покинуть пост по собственному желанию.
Обновлено в 04:50
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
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Обновлено в 06:38
Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Наука

Геологи выяснили, почему магнитное поле Земли меняется рывками

Сила магнитного поля Земли резко меняется каждые десять лет из-за существования внутри ядра планеты особых турбулентных волн, "взбалтывающих" его материю при достижении границы с мантией.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие

Первый носитель «Посейдона» спустили на воду

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38
Происшествия

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Напомним, 22 апреля на Филиппинах произошло первое землетрясение, его магнитуда была примерно 6,3. В результате землетрясения погибли 15 человек.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге

Соединение спецназа Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае приведено в высшую степень боевой готовности и на штатной военной технике выдвинулись в район погрузки на вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Обновлено в 06:32
Авто

В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 07:22
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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