Футбол

«Фото сфабриковано»: что не так со снимками КокоринаГазета.Ru 06:01

15:10 Ромашов сообщает, что Кокорин-старший не состоит на учете в ни наркологическом, ни психоневрологическом диспансерах, ни на военном. Представили также справку из Хорошевского районного отдела полиции, согласно которой никаких компрометирующих данных на футболиста тоже нет.
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«Фото сфабриковано»: что не так со снимками Кокорина

Газета.Ru06:01
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