Политика

Фото: радикалы устроили акцию возле здания телеканала NewsOne в КиевеРЕН ТВ 13:47

Украинские националисты устроили акцию возле здания телеканала NewsOne в Киеве. Радикалы зажгли файеры и дымовые шашки. По словам очевидцев, митингующие требуют от украинских властей отозвать у канала лицензию.
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От 100 до 300 человек собрались на акцию протеста возле офиса украинского телеканала NewsOne

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