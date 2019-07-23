Футбол
Фото новой формы «Баварии» появилось в СетиГазета.Ru 02:31
Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com. Экипировка действующих чемпионов Германии выполнена в темно-синем и коралловом цветах. Также на нее нанесены узоры в виде ромбов.
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Происшествия
Спасший девочек при пожаре в хабаровском лагере мальчик впал в кому
Десятилетний мальчик Арсений, который вытаскивал девочек из горящих палаток при пожаре в детском лагере под Хабаровском, получил ожоги и находится в коме, сообщили в правительстве края.
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Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Космос
Российские разгонные блоки «Фрегат‑М» отправили в Гвиану
Специалисты НПО Лавочкина отправили разгонные блоки «Фрегат‑М» в Гвианский космический центр (космодром Куру во Французской Гвиане), сообщает 22 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено вчера в 09:04
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 08:06
Футбол
«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»
"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Политика
Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» во Владикавказе
Президент РФ Владимир Путин поручил министру культуры РФ Владимиру Мединскому и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову подготовить предложения по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра "Комсомолец" во Владикавказе.
Обновлено в 05:35
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Наука
В Китае обнаружили древнейшие «гравюры» денисовцев
Ученые, проводившие раскопки на территории Северного Китая, обнаружили два фрагмента костей, возраст которых оценили примерно в 100 000 лет.
Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Выход Бритни Спирс в свет вызвал слухи о её помолвке
Певица не прокомментировала, означает ли кольцо помолвку двух влюблённых, но, позируя, для фотографов, Сэм и Бритни не стеснялись проявлять свои чувства друг к другу: они выглядели сияющими и целовались перед камерами.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Спартак» купит футболиста сборной Уругвая
Нигериец ранее принадлежал «Манчестер Сити» и имеет в своем активе четыре матча в составе сборной. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года.
Обновлено в 02:27
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Транспорт
В Ростове увеличится стоимость проезда в общественном транспорте
В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Ростова повышали в октябре 2017 года: до 24 рублей по наличному расчету, до 20 рублей — по безналичному.
Обновлено в 06:19
Экономика
Росстат назвал зарплату большинства россиян
Ранее сообщалось, что в апреле, например, средняя зарплата в России составила около 48 тысяч рублей, что вдвое больше модального уровня.
Обновлено в 05:14
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Кино
100 лучших фильмов десятилетия по версии портала IndieWire
Редакция издания IndieWire подготовило список из ста лучших фильмов за последние десять лет.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Свердловской области на площади 500 кв. метров горит кровля магазина
Горит кровля здания, предварительная площадь пожара составляет 500 кв. метров.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала новую песню «из девяностых»
Певица Ольга Бузова в Instagram опубликовала видеозапись, на которой представила свою новую песню.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье
Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца
Пациенты с артритами более часто умирают от инфарктов и других болезней сердца вроде стенокардии и сердечной недостаточностью.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15