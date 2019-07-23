Футбол
Фото новой формы «Баварии» появилось в СетиГазета.Ru 02:31
Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com. Экипировка действующих чемпионов Германии выполнена в темно-синем и коралловом цветах. Также на нее нанесены узоры в виде ромбов.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов
На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Обновлено в 04:03
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Политика
На Украине подсчитано 70% голосов на выборах в Верховную Раду
Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду. За "Слугу народа" проголосовали почти 43% избирателей.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
За лето по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей
За прошедшую часть лета по Крымскому мосту проехало 1,057 миллиона машин, включая 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
В Россию за январь-апрель 2019 года прибыло 98 тысяч мигрантов. Показатель обновил максимум за последние десять лет.
Обновлено в 04:23
Политика
В Госдуме предложили Вакарчуку признать Украину резервацией США
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал полной глупостью и клоунадой предложение Святослава Вакарчука принять закон, который бы регламентировал сосуществование Украины с «государством-агрессором» в лице России.
Обновлено в 04:25
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота
Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.
Обновлено в 03:09
Общество
Умер 29-летний шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Космос
Вулканический спутник Юпитера изучили в инфракрасном диапазоне
Оказалось, что данные инфракрасных наблюдений не совпадают с общепринятыми научными теориями.
Обновлено в 03:57
Футбол
Футболисту Марезу могут запретить въезд на территорию Египта
Футболисту сборной Алжира и "Манчестер Сити" Рияду Марезу могут запретить въезд на территорию Египта, сообщает Awarenessng.com.
Обновлено в 05:15
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Экономика
Госдума отказалась направлять средства ФНБ на поддержку экспорта
Представитель СП РФ Игорь Прокопенко, замдиректора департамента предварительного, оперативного и последующего контроля федерального бюджета, сообщил, что норма о возможности направлять средства ФНБ на предоставление экспортных кредитов по достижении ликвидной части фонда объема свыше 7% ВВП не поддерживается.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23