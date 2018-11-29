Шоу-бизнес
DM: Квентин Тарантино женился на израильской певице
DM: Квентин Тарантино женился на израильской певицеТАСС02:31
Американский режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице и модели Даниэле Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе, сообщает в четверг газета Daily Mail.
ТАСС02:31
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