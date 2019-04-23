Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостьюРоссийская газета 07:05

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам. Как указывает издание, для каждого объекта недвижимости с помощью экспертов, работающих с недвижимостью в Лондоне, определялась текущая стоимость с учетом цены и даты покупки.

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

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