Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостьюРоссийская газета 07:05
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам. Как указывает издание, для каждого объекта недвижимости с помощью экспертов, работающих с недвижимостью в Лондоне, определялась текущая стоимость с учетом цены и даты покупки.
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Forbes раскрыл имена российских владельцев самых дорогих особняков в Великобритании
Московский Комсомолец04:06
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