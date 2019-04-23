Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостьюРоссийская газета 07:05
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам. Как указывает издание, для каждого объекта недвижимости с помощью экспертов, работающих с недвижимостью в Лондоне, определялась текущая стоимость с учетом цены и даты покупки.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes раскрыл имена российских владельцев самых дорогих особняков в Великобритании
Московский Комсомолец04:06
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Общество
Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни
Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи.
Обновлено в 12:53
Политика
Мадуро заявил, что Трамп не пройдёт
Президент США Дональд Трамп не добьётся своих целей в Венесуэле. Такое заявление сделал глава латиноамериканской республики Николас Мадуро.
Обновлено в 12:29
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Авто
Илон Маск запустит сервис беспилотного такси
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.
Обновлено в 03:37
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии
Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).
Обновлено в 05:37
Политика
Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Наука
Мозг компенсирует потерю зрения за счет усиления слуха
На протяжении десятков лет ученые пытались получить ответ на вопрос о том, компенсирует ли мозг потерю одного из пяти внешних чувств за счёт усиления другого — к примеру, начинают ли слепые люди лучше слышать.
Обновлено в 07:10
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика
В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт подогрел слухи о тайной свадьбе
30-летний Руперт Гринт, известный по роли «рыжего, в обносках своих братьев», был замечен папарацци у одного из лондонских пабов в компании своей девушки, 27-летней Джорджии Грум.
Обновлено вчера в 09:57
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
По сути, Renault Triber является копией небезызвестного Datsun Cross.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Ученые рассказали о потенциальной опасности минералки с газом
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина считает, что на организм оказывает влияние регулярность употребления, условия, качество напитка и состав.
Обновлено в 08:55
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Кино
Сергей Собянин поздравил с днем рождения артиста Льва Прыгунова
Обновлено в 05:10
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03