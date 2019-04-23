Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостьюРоссийская газета 07:05

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам. Как указывает издание, для каждого объекта недвижимости с помощью экспертов, работающих с недвижимостью в Лондоне, определялась текущая стоимость с учетом цены и даты покупки.

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Общество Голливудская актриса Фэй Маккензи умерла на 102-м году жизни Фэй Маккензи родилась 19 февраля 1918 года в семье актёров Роберта Маккензи и Ив Маккензи.

Политика Мадуро заявил, что Трамп не пройдёт Президент США Дональд Трамп не добьётся своих целей в Венесуэле. Такое заявление сделал глава латиноамериканской республики Николас Мадуро.

Политика Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.

Политика МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Авто Илон Маск запустит сервис беспилотного такси Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) анонсировал сервис беспилотных такси и представил полноценный автопилот.

Транспорт ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

Происшествия Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).

Политика Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.

Наука Мозг компенсирует потерю зрения за счет усиления слуха На протяжении десятков лет ученые пытались получить ответ на вопрос о том, компенсирует ли мозг потерю одного из пяти внешних чувств за счёт усиления другого — к примеру, начинают ли слепые люди лучше слышать.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Политика В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.

Политика Стала известна биография будущей первой леди Украины Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.

Шоу-бизнес Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт подогрел слухи о тайной свадьбе 30-летний Руперт Гринт, известный по роли «рыжего, в обносках своих братьев», был замечен папарацци у одного из лондонских пабов в компании своей девушки, 27-летней Джорджии Грум.

Здоровье Ученые рассказали о потенциальной опасности минералки с газом Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина считает, что на организм оказывает влияние регулярность употребления, условия, качество напитка и состав.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.