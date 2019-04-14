Футбол

Фото: Андрей Аршавин «переквалифицировался» в пилоты Су-30М2Пятый канал 09:53

Футболист совершил полет в качестве второго пилота в Краснодарском крае. Бывшему капитану сборной России по футболу, тренеру юношеской сборной Андрею Аршавину подвластен не только мяч на поле — известный российский спортсмен может управлять и истребителем Су-30М2.
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В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400

Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
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Авто

В Сети появились фото праворульной Lada 4x4

В Сети появились фотоснимки внедорожника Lada 4x4 Pickup в модификации с правым расположением руля.
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Происшествия

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На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
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Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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