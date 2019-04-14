Футбол
Фото: Андрей Аршавин «переквалифицировался» в пилоты Су-30М2Пятый канал 09:53
Футболист совершил полет в качестве второго пилота в Краснодарском крае. Бывшему капитану сборной России по футболу, тренеру юношеской сборной Андрею Аршавину подвластен не только мяч на поле — известный российский спортсмен может управлять и истребителем Су-30М2.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
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Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
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Обновлено в 05:14
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Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
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Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
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Обновлено в 09:39
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Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись
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Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
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ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57