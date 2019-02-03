Футбол

Форварду «Рединга» Оливейре наступили бутсой на лицо во время матчаSports.ru 08:12

Нападающий «Рединга» Нелсон Оливейра получил травму во время домашнего матча против «Астон Виллы» (0:0) в рамках 30-го тура чемпионшипа. Защитник гостей Тайрон Мингз боролся с 27-летним португальцем. В итоге нападающий упал на спину, а Мингз по инерции наступил ему на лицо.
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Игроку «Рединга» наступили на лицо во время матча

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