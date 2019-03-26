Форвардом ЦСКА интересовались клуб из топ-5 АПЛSport.ru 11:28

Один из лидеров столичного ЦСКА Фёдор Чалов вызывает предметный интерес со стороны целого ряда английских клубов, - об этом рассказал известный футбольный агент Шандор Варга. По его словам, на армейскую звёздочку претендовали даже клубы из топ-5 АПЛ.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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