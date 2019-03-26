Футбол
Форвардом ЦСКА интересовались клуб из топ-5 АПЛSport.ru 11:28
Один из лидеров столичного ЦСКА Фёдор Чалов вызывает предметный интерес со стороны целого ряда английских клубов, - об этом рассказал известный футбольный агент Шандор Варга. По его словам, на армейскую звёздочку претендовали даже клубы из топ-5 АПЛ.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия
Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей
Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию
Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Обновлено в 07:30
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Футбол
Новый выпуск «Z+» выйдет в матче «Зенита» с «Локомотивом»
Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоится в рамках игры «Зенита» и «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Захарченко
Басманный суд Москвы в среду арестовал Василия Критинина, подозреваемого по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:42
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда
Суд в Вильнюсе в среду, 27 марта, признал виновными по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова.
Обновлено в 07:45
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Политика
«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока»
«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока – 2», — говорится в записи.
Обновлено в 11:21
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Политика
Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Политика
Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Политика
США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
«Это подлость»: известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59