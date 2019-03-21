Футбол
Форвард сборной Сербии нанёс травму СанеЕвро-футбол.ру вчера в 17:47
Неприятным эпизодом завершился товарищеский матч между сборными Германии и Сербии. Сербский нападающий Милан Павков очень грубо сыграл против Лероя Сане, за что получил красную карточку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Футбол
Криштиану Роналду избежит ареста. «Ювентус» не едет в США
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии.
Обновлено в 01:55
Интернет
Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат
Самой массовой вредоносной рассылкой по итогам 2018 года стал порнокомпромат.
Обновлено вчера в 19:20
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Политика
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Летний сад появится на крыше кинотеатра «Керчь»
Реконструкция кинотеатра "Керчь" в столичном районе Бирюлево Восточное превратит его в центр с пять кинозалами, магазинами, пекарней, ресторанами и летним садом на крыше.
Обновлено в 02:22
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
ФБР присоединилось к уголовному расследованию по сертификации самолета Boeing 737 MAX, сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 18:48
Наука
Ученые создали целлюлозный аэрогель для ускоренной регенерации костной ткани
Обновлено вчера в 04:00
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено вчера в 09:45
Авто
Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России
Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.
Обновлено вчера в 22:15
Спорт
Биатлонисты Бабиков и Поварницын вызваны в сборную на Кубок мира
В состав мужской команды России включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Максим Цветков, Бабиков и Поварницын.
Обновлено 19 марта в 01:59
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Политика
Врио губернатора Челябинской области уволил главу миндора
«Безусловно, основная задача исполнительной и представительной власти — содействовать социально-экономическому развитию, чтобы жизнь граждан улучшалась, чтобы у них было желание жить и работать на территории Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
Обновлено в 01:33
Общество
ВЦИОМ назвал самое частое нарушение потребительских прав в России
Жители городов-миллионников чаще, чем жители других населенных пунктов, встречаются со всевозможными нарушениями своих потребительских прав, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Вашингтон может приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 03:00
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Общество
Подала в доставку: «Почта» привезет зарубежные онлайн-заказы за 4 дня
Россияне смогут получать посылки из западных интернет-магазинов за 4–5 дней. Об этом «Известиям» рассказали в «Почте России».
Обновлено вчера в 17:01
Игры
Вышел новый трейлер Mortal Kombat 11: Коталь Кан и Джеки Бриггс вернулись
NetherRealm провела очередной стрим, посвящённый Mortal Kombat 11, на котором студия представила ещё двух персонажей: из 10 части в 11 перекочуют Коталь Кан и Джеки Бриггс, которые за эти 4 года успели выучить несколько зрелищных новых трюков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Якутске арестованы ещё два мигранта по делу об изнасиловании женщины
Мэр Якутска Сардана Авксеньтьева пообещала разобраться с проблемой нелегальных мигрантов.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
США перебросили шесть бомбардировщиков B-52 в Европу
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
СМИ узнали о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00