Форвард сборной США Кофилд повторил рекорд Овечкина по голам на ЮЧМSport24.ru 11:28

Форвард сборной США Коул Кофилд повторил рекорд Александра Овечкина. Нападающий забил свой 14-й гол на юниорских чемпионатах мира.

Форвард сборной США Кофилд повторил рекорд Овечкина по голам на ЮЧМ

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