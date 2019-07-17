Футбол

Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Чемпионат 07:49

Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
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Маркус Берг: «Готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне»

Спорт-Экспресс06:50

Игрок сборной Швеции объяснил переход в «Краснодар»

Газета.Ru08:21

Маркус Берг: Несмотря на потери, «Краснодар» по-прежнему выглядит очень сильным

Советский спорт07:06

Берг: «У „Краснодара“ великолепная инфраструктура. Это клуб с большими амбициями»

Sport24.ru07:00

Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Чемпионат07:49

Маркус Берг — о «Краснодаре»: «Для меня, как игрока, было важно прийти в клуб с большими амбициями»

Sportbox.RU07:34

Маркус Берг — о «Краснодаре»: «Для меня, как игрока, было важно прийти в клуб с большими амбициями»

Матч ТВ07:34
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Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
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В Польше совершил аварийную посадку американский истребитель F-15

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Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел

Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.
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Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Прибыль российских банков в первые шесть месяцев 2019 года составила более 1 трлн рублей, сообщает ТАСС.
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Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
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В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
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Футбол

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались

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Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан

В России могут ввести реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума, заявили в Минтруде.
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Футбол

Умер бывший тренер сборной Бельгии Робер Васеж

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. 26 августа ему бы исполнилось 80 лет.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
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Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
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В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке

В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Маркус Берг
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Шведский футболист, нападающий клуба ОАЭ «Аль-Айн» и сборной Швеции.
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