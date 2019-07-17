Футбол
Форвард сборной Швеции рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»Чемпионат 07:49
Новичок «Краснодара» нападающий Маркус Берг рассказал, почему он принял решение отправиться в чемпионат России.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Минэкономразвития предложило масштабную реформу электроэнергетики.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Технологии
Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел
Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.
Обновлено в 09:09
Баскетбол
«Химки» подпишут контракт с Йовичем
Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Финансы
Российские банки заработали более 1 трлн рублей за полгода
Прибыль российских банков в первые шесть месяцев 2019 года составила более 1 трлн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года
Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались
Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:07
Общество
Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан
В России могут ввести реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума, заявили в Минтруде.
Обновлено в 05:24
Футбол
Умер бывший тренер сборной Бельгии Робер Васеж
Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. 26 августа ему бы исполнилось 80 лет.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Обновлено в 08:50
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05