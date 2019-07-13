Футбол
«Краснодар» подписал нападающего сборной Швеции БергаНева Спорт 07:45
Нападающий подписал контракт с «быками» на правах свободного агента. Контракт с Бергом подписан сроком на один сезон. «Краснодар» не объявлял зарплату футболист, но по некоторым данным она составит чуть менее двух миллиона евро в год.
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Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
Обновлено в 17:35
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Политика
Украинские националисты устроили митинг у здания СБУ
Представители украинских националистических организаций вышли на митинг к зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Обновлено в 16:49
Теннис
Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Макрон объявил о создании во Франции военно-космического командования
По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
Обновлено в 16:02
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Общество
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Футбол
Моуринью: «Жду подходящего проекта»
Бывший наставник «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, посетивший квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1», признался, что соскучился по работе футбольным тренером.
Обновлено в 18:05
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Авто
Porsche сохранит верность традиционным двигателям
В интервью изданию WhichCar.com руководитель Porsche GT Андреас Преунингер заявил, что клиенты компании по-прежнему в 50% случаев останавливаются на ручной трансмиссии, поэтому разработчики не станут от неё отказываться.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Транспорт
В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда
Обновлено в 12:46
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Космос
Ракета-носитель вывела на орбиту обсерваторию «Спектр-РГ»
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" успешно отделилась от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите.
Обновлено в 12:05
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Авто
Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка
Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
Обновлено в 03:40
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество
На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей
Обновлено в 14:20
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Происшествия
NBC сообщил о сбоях в подаче электроэнергии в Нью-Йорке
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Здоровье
«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале
Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35