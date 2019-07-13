Футбол

«Краснодар» подписал нападающего сборной Швеции БергаНева Спорт 07:45

Нападающий подписал контракт с «быками» на правах свободного агента. Контракт с Бергом подписан сроком на один сезон. «Краснодар» не объявлял зарплату футболист, но по некоторым данным она составит чуть менее двух миллиона евро в год.
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🕊Анюков вернулся в «Крылья», Берг в «Краснодаре», «Сосьедад» получит 24 млн за Гризманна. Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru15:50

В «Краснодар» приехал очередной крутой новичок. Зачем Мусаеву еще один нападающий

Sport24.ru11:35

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции

Советский спорт08:04

Маркус Берг рад, что подписал контракт с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:03

«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом

Чемпионат07:33

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

ТАСС07:32

«Краснодар» объявил о переходе форварда сборной Швеции

Матч ТВ07:29
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США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.
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Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
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По словам Макрона, новое командование будет создано, «чтобы обеспечить развитие и укрепление космических возможностей» Франции.
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Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века

Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

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В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

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Моуринью: «Жду подходящего проекта»

Бывший наставник «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, посетивший квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1», признался, что соскучился по работе футбольным тренером.
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Авто

Porsche сохранит верность традиционным двигателям

В интервью изданию WhichCar.com руководитель Porsche GT Андреас Преунингер заявил, что клиенты компании по-прежнему в 50% случаев останавливаются на ручной трансмиссии, поэтому разработчики не станут от неё отказываться.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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Транспорт

В Краснодаре прошел митинг против подорожания проезда

Обновлено в 12:46
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Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Ракета-носитель вывела на орбиту обсерваторию «Спектр-РГ»

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Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
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Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
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Общество

На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей

Обновлено в 14:20
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В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

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Государство поможет семьям с низким доходом

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Происшествия

NBC сообщил о сбоях в подаче электроэнергии в Нью-Йорке

В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
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Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

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«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале

Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
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Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий клуба ОАЭ «Аль-Айн» и сборной Швеции.
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