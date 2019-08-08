Футбол

Форвард сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован на два месяцаВести.Ru 04:45

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.
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