Футбол
Форвард сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован на два месяцаВести.Ru 04:45
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.
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Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева
Силовики начали третий штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб бывшего лидера страны.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Политика
Пакистан запретит индийские фильмы в кинотеатрах
Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.
Обновлено в 08:40
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Общество
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля
В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.
Обновлено в 08:22
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Политика
Сербский политик предложил передать Косово России
Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович предложил передать непризнанное Косово в пользовании России.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад
Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05
Политика
На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Хамовническом районном суде Москвы начинается новое судебное заседание с участием Ильи Яшина
В Хамовническом районном суде Москвы начинается новое судебное заседание с участием главы Красносельского района Ильи Яшина.
Обновлено в 08:30