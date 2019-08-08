Футбол
Форвард сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован на два месяцаВести.Ru 04:45
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.
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Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
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Стала известна зарплата космонавтов в России
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Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
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В Совфеде предложили определить перечень мест для митингов и акций
Сенатор Людмила Бокова предлагает определить федеральным законом четкий перечень мест для политических акций и митингов в РФ.
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Футбол
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Армия и оружие
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По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Авто
В России подорожали автомобили Datsun
Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
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Футбол
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Обновлено в 10:58
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Отряд Каспийской флотилии поможет Азербайджану искать пропавший МиГ-29
Специалисты Каспийской флотилии примут участие в поиске потерпевшего крушение азербайджанского самолета МиГ-29, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 06:39
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Политика
Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом
Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.
Обновлено в 11:57
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек
Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева направляются из села Кой-Таш в Бишкек, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.
Обновлено в 12:26
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Политика
Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова
Обновлено в 08:17
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировала вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на десять матчей, проводимых под эгидой организации за проявление расизма.
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Политика
Задержанный СК оппозиционер обвинил Навального и Соболь в своем аресте
Обвиняемый в участии в «массовых беспорядках» 27 июля Сергей Фомин, который ранее добровольно сдался полиции, заявил в интервью «Медиазоне», что ответственным за свое задержание по уголовному делу считает политиков Алексея Навального и Любовь Соболь.
Обновлено в 13:06
Игры
Ремейк XIII отложили до 2020 года
Французский издатель Microids объявил о переносе релиза ремейка XIII, который изначально был запланирован на 13 ноября этого года.
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Общество
Россиянам предложили разрешить удаленную работу
После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».
Обновлено вчера в 23:39
Общество
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес
В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
Обновлено в 10:20