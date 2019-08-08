Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Бразилии Габриэля Жезуса на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Форвард сборной Бразилии Жезус дисквалифицирован на два месяца

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