Футбол

Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»Sportbox.RU 12:26

Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе стал игроком «Оренбурга». Сумма перехода 22-летнего ганца, а также срок контракта, не разглашаются. В текущем сезоне первенства Белоруссии Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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«Оренбург» подписал нападающего брестского «Динамо» Фамейе

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«Оренбург» подписал Фамейе

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Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
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США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.
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О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

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В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
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Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США

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Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
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Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
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В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

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В России проводится добровольный отзыв трех автомобилей марки Porsche 718 Cayman, 911.
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Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

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Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
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Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
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Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евро

Накануне евро опускался ниже 71 руб. Курс доллара при этом был ниже отметки в 63 руб.
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Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Правительство утвердило эталонный принцип формирования тарифов на воду

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Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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