Футбол
Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»Sportbox.RU 12:26
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе стал игроком «Оренбурга». Сумма перехода 22-летнего ганца, а также срок контракта, не разглашаются. В текущем сезоне первенства Белоруссии Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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