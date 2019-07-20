Футбол

Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»Sportbox.RU 12:26

Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе стал игроком «Оренбурга». Сумма перехода 22-летнего ганца, а также срок контракта, не разглашаются. В текущем сезоне первенства Белоруссии Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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«Оренбург» купил нападающего брестского «Динамо» Фамейе

Sport24.ru12:36

"Оренбург" подписал самого титулованного легионера брестского"Динамо"

Спорт-Экспресс12:06

«Оренбург» подписал Фамейе

Советский спорт12:34

Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»

Матч ТВ12:26

«Оренбург» подписал нападающего брестского «Динамо» Фамейе

Sports.ru12:17

Ганский форвард может перейти в «Оренбург»

Sport.ru12:59

«Оренбург» договорился о переходе форварда «Динамо-Брест» Фамейе

Чемпионат11:58
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Футбол

Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
Общество

В Чечню доставили девять российских детей из Ирака

Девять детей, которых вывезли из Ирака, доставят в пятницу в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Обновлено в 15:22
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Сторонники ИГИЛ получили тюремные сроки за попытку теракта в «Сапсане»

Обновлено в 06:45
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты

Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Попавший под поезд на станции метро «Октябрьская» мужчина выжил

Мужчина, который упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" на Кольцевой линии в Москве, выжил.
Обновлено в 14:02
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 15:07
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество

ООН заявила о беспрецедентном числе лесных пожаров в Арктике

За последнее время поступили сообщения о более чем 110 лесных пожарах на территории арктического круга, в том числе в Сибири, сказал Хак.
Обновлено в 13:51
Политика

В Чечне переименуют родовое село Кадыровых

Обновлено в 13:19
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено в 15:43
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Наука

Норвегия ответила на обвинения в расконсервации подлодки «Комсомолец»

Как писал News.ru, утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Актер Ефременков рассказал о своем задержании в аэропорту Краснодара

Обновлено в 06:23
Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе

Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 09:31
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ российско-украинские отношения

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, на котором была затронута проблематика российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося накануне телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:48
Общество

Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
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