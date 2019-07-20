Футбол
Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»Sportbox.RU 12:26
Нападающий брестского «Динамо» Джоэл Фамейе стал игроком «Оренбурга». Сумма перехода 22-летнего ганца, а также срок контракта, не разглашаются. В текущем сезоне первенства Белоруссии Фамейе провел 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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