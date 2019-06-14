Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»ProstoProSport 07:48

В минувшем сезоне форвард «Зенита» помог питерскому клубу стать чемпионом России. Он отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых передачи. Добавим, что его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 17 млн евро.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Спорт день за днем

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Происшествия Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Общество Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Политика Почти три четверти россиян доверяют Путину Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.

Гаджеты Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.

Здоровье Госдума внесла предложение по изменению критерия медпомощи Принятое постановление Минздравом предусматривает создание в шаговой доступности (60 минут) медорганизаций в населенных пунктах с количеством населения свыше 20 тыс. чел.

Политика Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Технологии Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рассказало о первом зарегистрированном случае смерти пациента после пересадки кишечных бактерий.

Армия и оружие Министр обороны Румынии «раскрыл» военные планы России в Черном море Россия занимает агрессивную позицию в Черном море, заявил министр национальной обороны Румынии Габриел Леш на международной конференции «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» в Мамае.

Экономика Минстрой заявил о сложности наращивания объемов ввода жилья Положительный эффект от реформы в части правил привлечения средств граждан в жилищное строительство будет заметен через три года, цитирует Якушева «Интерфакс-Недвижимость».

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Политика ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Шоу-бизнес Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.

Политика Команда Зеленского предложит Раде отменить формулу цены на уголь для электростанций Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала проект, который предусматривает на уровне закона отмену скандальной формулы определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+").