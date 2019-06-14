Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»ProstoProSport 07:48

В минувшем сезоне форвард «Зенита» помог питерскому клубу стать чемпионом России. Он отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых передачи. Добавим, что его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 17 млн евро.

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

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