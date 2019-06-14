Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»ProstoProSport 07:48

В минувшем сезоне форвард «Зенита» помог питерскому клубу стать чемпионом России. Он отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых передачи. Добавим, что его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 17 млн евро.
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Итальянские СМИ сообщили об интересе «Лацио» к Азмуну

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«Лацио» заинтересовался нападающим «Зенита» Азмуном

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«Лацио» заинтересован в переходе Азмуна

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По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
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Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.
Обновлено в 18:13
Наука

Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
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Во Франции госпитализирован Ален Делон

Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Политика

Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
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Обновлено в 19:17
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
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Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
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Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

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На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР

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CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
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Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что ему не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.
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Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

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Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

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О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
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