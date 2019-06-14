Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»ProstoProSport 07:48
В минувшем сезоне форвард «Зенита» помог питерскому клубу стать чемпионом России. Он отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 12 голов и отдал 3 голевых передачи. Добавим, что его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 17 млн евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Наука
Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений
Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Общество
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.
Обновлено в 18:13
Наука
Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
ЕС осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз выступил с таким заявлением после того, как в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, которого признали виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Политика
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
Обновлено в 15:25
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:52
Экономика
Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео
Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы.
Обновлено в 11:21
Политика
На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР
Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 13:12
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Футбол
Рибери про «Золотой мяч» Роналду в 2013 году: «Главная несправедливость в моей карьере»
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что ему не вручили «Золотой мяч» в 2013 году.
Обновлено в 13:05
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Гаджеты
TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса
Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24