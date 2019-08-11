Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошел медицинское обследование для перехода «Локомотива». Об этом сообщает "Спорт-экспресс". Ранее «МК-Спорт» сообщал, что форвард футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич в ближайшее время перейдет в «Локомотив».

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