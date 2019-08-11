Футбол
Форвард «Зенита» Джорджевич прошёл медобследование для «Локомотива»МК-Спорт 10:19
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич прошел медицинское обследование для перехода «Локомотива». Об этом сообщает "Спорт-экспресс". Ранее «МК-Спорт» сообщал, что форвард футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич в ближайшее время перейдет в «Локомотив».
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Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич в субботу успешно прошел медобследование для перехода в "Локомотив". В четверг было достигнуто принципиальное решение о трансфере форварда, в пятницу и субботу стороны согласовывали последние мелкие детали.Спорт-Экспресс08:24
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